法外长：将吁请蓬佩奥 别从阿富汗及伊拉克撤军

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（法新社巴黎13日电） 法国外长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）今天表示，法国政府将告诉准备造访巴黎的美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo），美国不应从阿富汗及伊拉克撤军。

美国总统川普10月曾推文承诺，他希望让所有美军在12月25日耶诞节前撤离阿富汗返国，以加速结束让美国耗时最久的战争。

之后，多名美国高阶官员试图为此承诺作出澄清，白宫国家安全顾问欧布莱恩（Robert O'Brien）指称，2021年初驻阿富汗美军数量将降至约2500人。

勒德里安在电视转播的访问中，被要求对上述计画作出回应。他指出：「我们不认为这应该发生。我们也将表示，这也不应发生在伊拉克。」

根据政治及外交消息人士，蓬佩奥9月曾下最后通牒，除非伊拉克政府制止针对美军的一连串攻击，否则所有美军人员将撤离伊拉克。

蓬佩奥预定16日在巴黎会晤法国总统马克宏（Emmanuel Macron）及勒德里安，之后将造访土耳其、乔治亚、以色列、阿拉伯联合大公国、卡达及沙乌地阿拉伯。

勒德里安表示，他与蓬佩奥的会谈议题将包括伊拉克情况、伊朗、恐怖主义、中东以及与中国关系。

© 2020 AFP