疫情形成美航空业寒冬 年底员工数将比3月少9万

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（法新社纽约12日电） 美国航空协会今天表示，受到需求量暴跌的影响，美国航空业今年年底的员工数量将会是至少1987年以来的最低点，比疫情刚开始少了足足9万人。

美国航空协会（Airlines for America, A4A）指出，依全时等量计算，全美航空公司的人力将从3月2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情爆发之初的46万人减少到12月底的37万人，降幅近20%。

由于病例暴增，疫情最严峻时期即将来临，当局加强了各项限制措施。

美国航协表示，最近几周的载客量仍比去年同期少了65%。

航空公司最初藉提前退休和自愿休无薪假来达到裁员的目的。当时各公司承诺暂缓裁员直到9月30日，以换取250亿美元（约新台币7195亿元）援助。

但在民主、共和两党无法就延长援助的新纾困案达成协议后，联合航空（United Airlines）和美国航空（American Airlines）10月裁撤了3万2000名员工。

除此之外，美国航空协会在疫情对航空业冲击的研究报告中指出，有4家小型航空公司关门大吉，同时有1/4的飞机已停飞至少30天。（译者：李晋纬/核稿：张佑之）

© 2020 AFP