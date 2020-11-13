美政府遵照法院命令 延后执行对TikTok禁令

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（法新社华盛顿12日电） 美国政府今天表示，为遵照法院命令，将延后执行对中国企业开发的短影音应用程式TikTok的禁令。TikTok母公司先前向法院请愿要求暂缓执行禁令，法院的命令对TikTok有利。

法新社报导，美国政府基于国家安全疑虑，下令禁用TikTok，原应于今天生效，但联邦法官于10月30日发布强制令，挡下这道禁令，美国商务部因此在联邦公报中表示，将延后执行禁令。

根据声明，「商务部将遵照这项（法院）命令」；声明还提到，禁用TikTok的命令「已被禁止，在出现法律上的进一步发展之前，不会生效」。

美国政府先前要求TikTok母公司、位于中国的字节跳动公司在今天之前重整TikTok在美业务的所有权，以消弭国安疑虑，但字节跳动本周向华盛顿法院提出请愿，要求暂缓执行。

字节跳动公司10日声明表示，曾向美国政府提出延长30天执行的请求，因为「持续有新的要求提出，且我们建议的解决方案是否会被接受也尚未明朗」；不过这项请求未获批准。

美国总统川普的政府企图将TikTok所有权转移给美国企业，以降低安全疑虑，但迄今未达成任何交易。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP