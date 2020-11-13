麻醉师失误致产妇丧命 坦承每天喝伏特加

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（法新社法国包市12日电） 法国法院今天判处一名比利时籍麻醉师入狱服刑3年，并支付家属逾新台币4700万元，因为她在一名英籍女子接受紧急剖腹产手术时，疑因饮酒而出现失误，造成产妇死亡。

51岁的渥特斯（Helga Wauters）因英籍产妇霍克（Xynthia Hawke）丧命一案，被判杀人罪罪名成立，并不得执行医疗业务。

霍克出身英国索麦塞郡（Somerset），侨居法国。她在生产手术时遇到一连串混乱，引发大脑缺氧，导致心脏骤停，4天后死亡。她的儿子平安出生，她却无缘得见。

霍克于2014年9月26日被送入法国西南部城市包市（Pau）附近的奥特斯医院（Orthez hospital）产房时，已经过了预产期。

根据调查，渥特斯当时就职不到两周，她在霍克接受剖腹手术前，把本应插入气管的呼吸机管子，插入霍克的食道。

证人表示，当霍克体内的氧气浓度直降，渥特斯舍呼吸机不用，而是用上氧气面罩，因为渥特斯根本不知道怎么使用呼吸机。

此外，手术当天稍早，渥特斯给霍克使用硬膜外局部麻醉药。霍克在生产时出现并发症，因而需要紧急采取剖腹产。

证人说，渥特斯一度被叫去别的地方执行全身麻醉，当她回到产房时，呼吸中带有酒气。

渥特斯告诉调查员，她返回产房前，和朋友喝了「一杯玫瑰红」。

霍克在手术中清醒，开始呕吐，并大喊「很痛」，然后扯掉呼吸管。一名值班护士形容，那场面和战区差不多，彷佛「身在巴格达」。

渥特斯坦承，在这命中注定的一天，她一早就喝了伏特加加水，「一如每一天」，这是为了停止手抖。警察在渥特斯家里发现14瓶伏特加。

渥特斯10月出庭时说：「我现在承认我的酒瘾和我的工作有所冲突。」她还表示：「我一生都会为了这个人的死亡而后悔。」

但渥特斯否认要负全责，她声称，其他工作人员也有错，且呼吸机故障。但之后调查显示，这种说法有误。她接受精神评估时，也否认在案发当下喝醉，还声称她「具70%操作能力」。

国家检察官向法庭陈述，这次手术相当于「屠杀」。

渥特斯并未出庭聆听判决，法庭给了她这项罪名许可范围内最重的惩罚，并判处她支付近140万欧元（约新台币4700万元）以赔偿霍克家属的损失。

© 2020 AFP