传染病医院开幕 土库曼强人总统仍称境内「零确诊」

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（法新社土库曼阿什加巴特14日电） 土库曼国营媒体今天报导，强人总统别尔德穆哈梅多夫今天在为一家新的传染病医院主持开幕仪式时，坚称境内没有任何2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例。

土库曼国营报纸「中立土库曼」（Neutral Turkmenistan）报导，别尔德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdymukhamedov）欢称，土库曼在防疫工作上取得「重大成就」。

别尔德穆哈梅多夫指出：「我国因为采取预防措施，至今没有任何病例记录在案。」

世界卫生组织（WHO）欧洲区高级紧急官员史摩伍德（Catherine Smallwood）7月曾率代表团造访土库曼，促使该国政府实施全国性封锁措施。

史摩伍德在到访期间曾建议土库曼政府，「就当做疫情已经传播开来」般地采取措施，但并未公开质疑土库曼政府的无病例说。

土库曼没有新闻自由或政治反对阵营，并查禁异议分子网站；但异议分子在欧洲架设的网站报导，土库曼已出现大量病例。

全球尚未通报任何确诊病例的国家不到12个，包括强硬的土库曼和北韩。其他未传确诊的还有若干太平洋岛国。

其中索罗门群岛、马绍尔群岛及万那杜近几周来都已通报最初病例，但仍避免了社区传播。

© 2020 AFP