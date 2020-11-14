川普只知吹捧疫苗 纽约苦于奋战疫情复燃

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿13日电） 纽约州今天对餐厅与酒吧再祭新的限制措施，盼遏止第二波新冠疫情爆发，但总统川普却全然无视确诊例与住院率狂飙，还说第一批美国民众几周内就能开始接种到疫苗。

自美国主流媒体宣告拜登胜选后，川普今天首度现身公开场合，在白宫玫瑰花园发表谈话大肆吹捧在他监督下，疫苗研发所取得的重大突破，还坚称绝不会实施全国性封城。

他预期辉瑞（Pfizer）与德国BioNTech合作开发的新冠疫苗「很快」就能获得FDA的紧急授权；辉瑞的疫苗日前宣布，截至目前的试验，疫苗的保护效果高达9成。

他告诉在场媒体：「疫苗会立即分拨给一线工作人员、年长者与高风险族群，也不过就是未来几周的事」还说一般大众最快明年4月也都能接种得到。

今春美国首波疫情爆发地的纽约州，目前正全力抵挡疫情反扑，州长古莫（Andrew Cuomo）下令所有可贩售酒类的场所，每晚一律自10时起关门；纽约市长白思豪也打算跟进其他大城，16日起下令学校改为线上教学。

不过川普说在他治下，美国不会祭出全国封城令，然后还差点脱口说希望下届政府也不会，被媒体解读为似有坦承败选之意。

他说：「我不会、现在的政府也不会下令封城，希望下届也不…呃…不管将来发生何事，谁知到时是哪个政府，我想时间能证明。」

© 2020 AFP