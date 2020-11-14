德药厂BioNTech疫苗大突破 创办人夫妻皆土耳其移民后代

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（法新社法兰克福13日电） 美国辉瑞大药厂（Pfizer）和德国生技公司BioNTech联手研发的新型冠状病毒疫苗，临床试验出现重大突破、振奋人心，也让BioNTech低调的执行长夫妻档移民背景备受瞩目。

沙辛（Ugur Sahin）与妻子杜勒齐（Ozlem Tureci）均来自土耳其移民家庭，2008年两人在德国西部城市梅因斯（Mainz）创立BioNTech。该公司与辉瑞携手研发的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗在试验中证实具90%的预防效力，9日消息一出，攻占全球新闻版面与振奋股市。

BioNTech如今市值258亿美元，已超过德国最大银行德意志银行（Deutsche Bank）。

BioNTech执行长沙辛4岁时随父母从土耳其来到德国，他的父亲在科隆（Cologne）的福特（Ford）车厂当外籍劳工。这些移民有许多人后来留在德国定居。

沙辛的妻子杜勒齐是BioNTech的医疗长，她的父亲是来自土耳其伊斯坦堡的医师。

外人描述沙辛和杜勒齐工作认真且充满热情，但他们对于这一路走来被夸为融入当地社会的成功典范等说法，显得有些戒慎。

沙辛接受英国「卫报」（The Guardian）访问时说：「身处社会之中，我们必须扪心自问如何提供每个人贡献社会的机会。我只是个刚好有移民背景的例子，我若是德国人或是西班牙人也会做同样的事情。」

一般民众近来才开始认识他们，但这对夫妻在科学界早已以癌症研究的领导者长年来为人所知，他们自我设下的目标是开发出「革命性」的抗癌药物。

55岁的沙辛专精于分子医学与免疫学，一开始就读科隆大学（University of Cologne）医药系，后来在萨兰大学附设医院（Saarland University Hospital）担任住院医师时，邂逅当时为医学生的杜勒齐。

两人在2002年结婚，婚礼结束当天仍回到实验室工作。他们育有一个女儿。

杜勒齐描述她的童年和医学密不可分，她曾告诉一个德国科学网站：「我父亲就是在自家执业。」并说她除了当医师之外，「无法想像」从事其他工作会是什么样子。

他们在2001年创建第一家生技公司Ganymed，2016年将公司转售。他们2008年创立的第2家公司BioNTech，为癌症病患研发新一代疗法，所运用的技术如今用在2019冠状病毒疾病疫苗上。

BioNTech拥有1500名员工，投资人之一的斯楚曼（Thomas Struengmann）本周表示，这对夫妻是「非常真诚的人，相当正直、勤奋且极为聪明」。

BioNTech今年1月暂停癌症研究，将重心全力放在对抗2019冠状病毒疾病，称此为「光速计画」（Speed of Light），将信使核糖核酸（messenger RNA）的癌症相关研究应用在疫苗上，这项创新技术在市场上尚无前例。BioNTech于3月和美国辉瑞大药厂展开伙伴关系。

当疫苗研究出现重大突破，沙辛与杜勒齐跃上德国百大富豪榜。

当得知疫苗后期临床试验的振奋结果时，这对夫妻告诉「卫报」，他们松了口气，以及「小小庆祝」的方式是坐下来「喝几杯茶」。（译者：陈怡君/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP