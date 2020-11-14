秘鲁各地爆发街头抗议 涉贪前总统遭限制出境

广告 继续浏览后续

（法新社利马13日电） 秘鲁法官今天禁止遭罢黜的总统毕斯卡拉（Martin Vizcarra）离境，毕斯卡拉因涉贪腐，几天前遭国会免职，这场政治危机已扩大为抗议民众与警方的街头冲突。

数以千计的民众昨天晚间走上首都利马（Lima）和全国各地城市街头，抗议毕斯卡拉因涉贪遭弹劾一事。

57岁的毕斯卡拉遭控在担任地方首长期间，向开发商收受逾60万美元回扣，9日遭到弹劾，总统职务由国会议长梅礼诺（Manuel Merino）接下，成为秘鲁4年内的第3位总统。

法官阿尔瓦雷兹（Maria Alvarez）表示，她是应负责调查毕斯卡拉涉贪指控的公共检察官办公室要求，对毕斯卡拉祭出为期18个月的限制出境禁令。

毕斯卡拉今天向记者保证「我们已说过我们会留下来」，再度驳斥外界对他的指控，并质疑自己遭到去职的合法性。

他说：「我们拥有能为我们撑腰的真相与支持。」

警方昨天深夜在首都利马使用催泪弹驱散一个试图闯入国会建筑的团体，抗议民众纷纷朝员警投掷棍棒和石块。

人权律师培瑞斯（Mar Perez）今天在电视台America Noticias上表示，昨天有十几名抗议民众遭到逮捕。

毕斯卡拉表示，当局应该允许抗议活动，并呼吁民众和平表达诉求。他说：「我们也呼吁全国警方尊重示威民众。」（译者：李佩珊/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP