美受刑人逃亡近50年当药剂师 因非法开药被捕

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（法新社华盛顿13日电） 美国当局今天表示，49年前，一名被判处无期徒刑的受刑人藉着出席祖母丧礼的机会，从警方手中逃跑，隐姓埋名多年后，警方终于再度逮住他。

这名叫做摩西（Leonard Moses）的受刑人，于1968年民权斗士马丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr）被暗杀后的一场暴动中，与群众一起投掷汽油弹，因此被判处无期徒刑。

那些汽油弹引燃了宾夕法尼亚州匹兹堡（Pittsburgh）居民安普洛（Mary Amplo）的房子，安普洛被严重烧伤，最后不治。

警方表示，1971年，摩西获准暂时出狱以出席祖母的丧礼，他利用这个机会，趁警察不察时偷溜，改名为狄克森（Paul Dickson），至少自1999年起就在密西根州以契约药剂师身分工作。药房在徵求长期药剂师时，会与契约药剂师签约，暂时满足人力需求；通常契约药剂师会随着合约而迁徙。

美国联邦调查局（FBI）于2016年重新追查摩西的下落，除了再度询问他的家人，也提供悬赏，并成立针对摩西的检举专线。

FBI探员克里斯曼（Michael Christman）在匹兹堡举行的一场记者会中表示，虽然FBI接获超过2000件密报，当时「仍无法锁定并逮捕摩西」。

转折出现在今年初，摩西因涉另一案而被拘留讯问，FBI并未透露这起案件的性质。

不过，法律文件显示，一名叫做狄克森、生于1949年的男子，今年4月因诈欺及开出管制药物的非法处方笺而被捕。

在调查过程中，这名叫做狄克森的嫌疑人捺了指纹，并录入执法数据库，最后证明与FBI所保留摩西的联邦纪录相符。

摩西于11月12日在密西根州大白朗市（Grand Blanc）自宅内被捕，过程中并未抵抗，预定要被押回宾州。

克里斯曼说：「我希望逮捕（摩西），能让安普洛的家属感觉此事已经了结。」（译者：曾依璇/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP