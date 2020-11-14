美媒：疫情攻陷特勤局 上百人染疫或隔离

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（法新社华盛顿13日电） 美国媒体今天报导，负责护卫总统川普、总统当选人拜登及白宫的美国特勤局（US Secret Service）正遭逢新型冠状病毒疫情打击。

根据「华盛顿邮报」（The Washington Post）消息，超过130名特勤局探员因接触到2019冠状病毒疾病（COVID-19）患者，不是被传染、就是正在隔离。

众多探员先前随同川普前往各地竞选造势大会，许多官员和多数群众在这些场合都没戴口罩。

此外，川普过去3周在白宫举办数场活动，包括11月3日选举之夜派对，出席人士大多也没戴口罩。之后，一些官员通报确诊感染新型冠状病毒，白宫幕僚长梅多斯（Mark Meadows）也在其列。

「纽约时报」（The New York Times）报导，近几周，至少30名着制服的特勤局官员接受病毒采检呈阳性反应，且这波疫情持续蔓延，约60人获通知须隔离。

自疫情席卷美国以来，特勤局已数度爆发感染潮，这只是最近的一波。

今年6月，川普在奥克拉荷马州杜尔沙（Tulsa）办完造势大会后，数名特勤局探员被迫自主隔离。同样的状况于7月在佛罗里达州坦帕（Tampa）一场演说之后重演，当时也有数人的病毒采检结果呈阳性反应。

特勤局在马里兰州（Maryland）的培训学院也有疫情。

特勤局约有7000名雇员，包含着制服的探员，负责守卫白宫及总统出席的场合；还有传说中身穿西装做普通人打扮的贴身随扈，负责保护总统、副总统、总统当选人等重要人物，必要时会挺身「挡子弹」。

媒体就前述报导内容向特勤局提问，发言人麦克暮瑞（Julie McMurray）说，「基于隐私和作业安全理由」，不会透露任何有关探员染疫的细节。

她仅表示：「我们整体人力的健康安全至关重要。我们不断在评估疫情期间行动的必要条件，并确保我们随时准备好、有充沛人力去执行重要的综合保卫及调查任务，这两项任务均未受疫情影响而松懈。」

© 2020 AFP