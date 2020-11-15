不满脸书推特审查 川普支持者转往「另类社群网站」

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（法新社华盛顿15日电） 美国总统川普声称选举发生舞弊的言论，遭到脸书及推特等社群媒体审查，引发支持川普主张的保守人士成群转往另类社群媒体网站，因为这些网站不会过滤未经证实的说法。

Parler、Newsmax及Rumble等右翼人士最爱的社群媒体网站，在川普支持者转移平台后人气大增。脸书及推特标记有关阴谋论贴文及限制用户接收相关讯息，但上述网站拒绝这项做法。

根据市调机构Sensor Tower，自11月3日美国总统大选以来，在苹果（Apple）旗下App Store及谷歌（Google）旗下Google Play平台，Parler的app下载量增加逾330万人次，累计全球已达730万人次安装。

Parler成立于2018年，这类网站吸引了共和党议员及川普阵营人士。川普阵营最近的声明有部分是使用Parler的app发布。

此外，Newsmax、MeWe及Rumble等亲保守派媒体网站也人气飙升，其中Newsmax曾获川普认可。川普声称在他输掉的多州选举结果遭到操纵，这些网站准许川普的主张继续成为焦点。

非营利组织「保卫民主联盟」（Alliance for Securing Democracy）假讯息专家谢佛（Bret Schafer）指出：「这种社群媒体巨擘审查内容后的（平台）转移并非史无前例。但这次令人感觉有点不同。」

© 2020 AFP