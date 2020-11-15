不留一物给亚塞拜然 亚美尼亚撤离前先烧屋迁坟

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（法新社亚塞拜然史提帕纳科特15日电） 亚美尼亚今天即将开始把争议地区移交给亚塞拜然，作为终结双方6周来因纳戈尔诺．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，纳卡区）交战的和平协议一环。

隶属亚塞拜然、遭亚美尼亚分离主义者控制数十年的克尔巴贾尔区（Kalbajar district），居民开始大规模出走，且早在官方撤退日前数天，就开始动身离开这片层峦叠嶂之地。

法新社记者目睹出走的居民将家具、厨具叠放进车内，动身前往亚美尼亚；在这些亚美尼亚裔民众中，部分人出走前还先挖坟迁葬，深怕祖坟遭亚塞拜然人亵渎。

查勒克塔尔（Charektar）附近山谷还冒出浓烟，村民认为，就算自己要离去也不能让亚塞拜然人有好屋可住，因此动手烧屋。

亚塞拜然与亚美尼亚本周稍早在俄罗斯、法国和美国斡旋下，同意于冲突近两个月后停火。

和平协议其中一个关键点，在于亚美尼亚于本月20日前归还克尔巴贾尔和艾格丹区（Aghdam district），并于12月1日前归还拉钦区（Lachin district）。自1990年代战争以来，这几处均由亚美尼亚所控制。

然而，1990年代这场战争以前，克尔巴贾尔居民几乎清一色为亚塞拜然裔，战后才遭亚美尼亚人驱逐，遭到遗弃的房屋先前大多是亚塞拜然裔所居住。

与亚塞拜然签订和平协议后，亚美尼亚一星期来抗议不断，示威群众和反对派齐声要求总理帕辛扬（Nikol Pashinyan）下台。

亚美尼亚国家安全局前局长瓦内强（Artur Vanetsyan）还因疑似密谋杀害帕辛扬、夺取政权，而于今天遭到逮捕。

多周来的冲突，亚美尼亚承认有2317名战士阵亡；亚塞拜然虽未透露军队死伤人数，实际牺牲人数恐怕高得多。（译者：蔡佳敏/核稿：严思祺）

© 2020 AFP