代国土部长任命非法 法官：中止追梦人计画无效

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（法新社华盛顿14日电） 白宫先前对保护70万「追梦人」（Dreamers）移民的「童年抵达者暂缓驱逐办法」（DACA）设限，但联邦法官今天以发布规定的代理国土安全部长任命不合法为由，驳回这些限制。

联邦法官裁定，代理国土安全部长沃尔夫（Chad Wolf）7月间对俗称「追梦人」计画的「童年抵达者暂缓驱逐办法」发布新规时，并不是合法担任代理部长。

这项裁定是欧巴马时代「追梦人」政策支持者的另一胜利，最高法院6月间才反对川普废除追梦人计画。

最高院反对废止追梦人计画之后，沃尔夫发布新限制以为因应。沃尔夫的规定指出，不会接受新申请，但签证更新期限会限制为1年，而非原本的2年。

今天的裁定指出，沃尔夫的限制「实质上等于中止了」童年抵达者暂缓驱逐办法。裁定指出，沃尔夫的规定现已无效，因为「法院认为，沃尔夫先生」发布这些规定时，「并不是依据国土安全法（Homeland Security Act）合法担任代理国土安全部长」。

法官格劳菲斯（Nicholas Garaufis）表示，代理国土安全部长的任命，并未依照正确的程序。

沃尔夫2019年被任命为代理部长之后，这不是第一次任命合法性遭到质疑。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2020 AFP