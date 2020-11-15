川普强硬作风掰掰 拜登当选预示对委内瑞拉政策改变

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（法新社华盛顿14日电） 美国总统川普大选落败，代表了意在驱逐委内瑞拉左派总统马杜洛的强硬施压政策告终，拜登明年1月入主白宫，可望为解决委内瑞拉政治危机铺路。

马杜洛（Nicolas Maduro）第2任期不被美国为首的50国承认，他们认为反对派领袖瓜伊多（Juan Guaido）才是合法总统

川普扼杀委内瑞拉经济的制裁政策，还包括扬言采取军事行动推翻马杜洛，但川普的行动并未成功，马杜洛现在仍好好地在观花宫（Miraflores）当他的总统。

与此同时，委内瑞拉经济濒临崩溃，除了恶性通货膨胀，食物、医药，甚至连肥皂和卫生纸等民生必需品几乎都出现短缺，原本生活相对宽裕的中产阶级现在也可能挨饿，数以百万计人连忙逃离国家。

但随着拜登（Joe Biden）掌权，政策预料会随之改变。

拜登的拉丁美洲事务顾问龚萨雷兹（Juan Gonzalez）7月曾在「美洲季刊」（Americas Quarterly）撰文指出，拜登政府会采取「重大措施」，解决委内瑞拉的人道困境，也可能实施「聪明的制裁」，作为重拾民主的广泛国际策略一环。

龚萨雷兹表示：「美国在两国的最重要目标，都必须是促进民主改变。」

华府智库「大西洋理事会」（Atlantic Council）的艾利亚（Diego Area）则认为，拜登「现在有千载难逢的好机会领导国际同盟，推动委内瑞拉的政治改变」。

艾利亚说这并非易事，拜登得取得华府不分党派的支持，但他认为「这是可以达成的，要花时间，我们短期内不会看到有政权更替或民主过渡的事情发生」。中央社（翻译）

© 2020 AFP