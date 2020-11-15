罢黜前总统引民怨 秘鲁掀示威潮酿1死

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（法新社利马14日电） 成千上万秘鲁民众今天再次走上街头怒呛总统梅礼诺（Manuel Merino），抗议梅礼诺过渡政府本周突然罢黜前总统毕斯卡拉（Martin Vizcarra），示威活动酿成1死。

秘鲁首都利马（Lima）本周看到数十年来最大规模示威活动，示威者与维安部队爆发冲突，造成数十人受伤。警方运用催泪瓦斯和橡胶子弹控制暴动；人权团体则称当局使用武力过当。

示威群众今天下午再度挤满利马市中心街道和广场，但过程大多和平。在圣马丁广场（Plaza San Martin ），数百名大多年纪很轻的示威者揭开一面巨大的国旗，并高唱国歌。

梅礼诺隶属中间偏右的人民行动党（Popular Action），先前是国会议长，但于毕斯卡拉9日免职之后旋即宣誓就任总统并重组内阁。梅礼诺呼吁秘鲁民众冷静，并矢言会依原定计画于明年4月举行总统大选。

毕斯卡拉政治上是独立的中间派，备受秘鲁人民爱戴。他因为率领反贪运动而时常与国会发生冲突。

毕斯卡拉遭罢黜之前，弹劾听证尚未针对他的贪腐指控证明他有罪。（译者：蔡佳敏/核稿：严思祺）

© 2020 AFP