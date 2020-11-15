艾尔段访北赛普勒斯 提出「两国论」挨批挑衅

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（法新社赛普勒斯首都尼柯希亚15日电） 在赛普勒斯岛和东地中海局势紧绷之际，土耳其总统艾尔段今天访问遭土耳其族占领的北赛普勒斯，遭赛普勒斯共和国谴责是「空前挑衅」。

艾尔段（Tayyip Erdogan）还说，分裂的赛普勒斯岛应以「两个个别国家」间的和解作为谈判目标。

赛普勒斯岛北部自1974年起遭土耳其族占领。欧洲联盟（EU）会员国、使用希腊语的赛普勒斯共和国，实际控制岛上南部2/3的土地。过去双方谈判都以统一为目标。

艾尔段说：「赛普勒斯岛上有两个民族和两个个别的国家。」「必须根据两个个别国家的基础谈判求解。」

艾尔段今天出访，是为纪念只获安卡拉（Ankara）当局承认的北赛普勒斯土耳其共和国（TRNC）自行宣布建国周年。赛普勒斯共和国谴责艾尔段的行为是「空前挑衅」。

艾尔段随后将到联合国（UN）缓冲区沿线争议海滨区域瓦洛沙（Varosha）「野餐」。这个缓冲区把赛普勒斯岛一分为二。

自从艾尔段支持的土耳其民族主义人士塔塔尔（Ersin Tatar）上月当选北赛普勒斯总统之后，赛普勒斯岛最终统一的希望更显渺茫。

双方上次在联合国支持下，以统一为基础进行和谈，结果于2017年宣告破局。

在艾尔段访问北赛普勒斯之际，区域强权土耳其正因为海上领土问题，与邻国希腊、赛普勒斯共和国公开争执。据信引发争议的海上领土蕴含大量天然气。

© 2020 AFP