英欧贸易协议谈判进入关键周 破局阴影笼罩

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（法新社布鲁塞尔15日电） 欧洲联盟和英国经历数月争执，将在明天展开贸易协议最后阶段谈判，双方都希望能一扫破局疑虑，就未来关系蓝图达成共识。目前协商3大胶着点在渔业、竞争规则和企业补助。

英国名义上虽已在今年1月脱离欧洲联盟（EU），但要等到今年底结束11个月的过渡期后，英国才会感受到这场痛苦分手带来的全面经济冲击。

未来英国和欧洲的关系将由一份贸易协议维系，但条件是目前正在进行的谈判能有结果。在双方歧见仍深之下，难以保证协议最终能出炉。

英吉利海峡两岸官员锁定19日的欧盟领袖峰会，认为这将是双方谈判突破僵局的实际最后期限。若届时能有结果，欧洲议会才有充分时间在年底前批准协议。

换句话说，欧盟谈判代表巴尼耶（Michel Barnier）和英国代表佛罗斯特（David Frost）只剩下4天4夜时间，来消弭3月开始谈判以来双方维持不变的歧见。

一名密切关注谈判进度的欧盟外交官说：「按照逻辑和理性判断，都应该达成协议。但从过去3年经验来看，唯一可以确定的是，只要关于英国脱欧，光靠经济合理观点和纯粹逻辑，不足以解释一路发展。」

一旦无协议脱欧，英国与欧盟的经济关系将依世界贸易组织（WTO）规则运作。这也代表双方之间长达数十年无障碍的贸易交流，将受到高关税、配额和其他贸易壁垒所阻碍。

英国和欧盟目前在3个核心议题上立场分歧。其中渔业虽在经济上重要性最低，但在政治上却最具爆炸性。布鲁塞尔亟欲争取渔业资源丰沛的英国海域维持开放，但伦敦则想重新思考开放程度，以满足强烈支持脱欧的沿海居民要求。

另一道障碍是，欧洲人不太相信，英国离开欧盟单一市场后，还会依照规则公平竞争，即使有协议约束也一样。

尤其是英国首相强生（Boris Johnson）政府在国会提出「内部市场法案」（Internal Market Bill），实际上撕毁脱欧协议条款，并可能违反国际法后，欧洲方面的疑虑进一步加深。

欧盟为防范英国企业能在享受较宽松的环境和食品安全规范下，以较便宜价格在欧盟贩售产品，因此正要求英国承诺，勿在已同意的竞争规则上出尔反尔，并在未来发展过程中相互配合。

最后，欧盟还担心英国将如何补助国内企业。由于欧洲对于国家补助有严格监管，因此担心英国将大笔税金拿去补助企业，会对欧洲企业造成不公平。

有鉴于此，欧盟正坚持双方贸易协议须包含某种紧急机制，一旦任一方违反规定，可迅速祭出惩罚。

一名欧洲高级外交官警告：「英国若接受这点，我们可以继续进行更困难的渔业协商；若是他们拒绝，我们就将没有足够时间协商，会导致谈判破裂。」（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP