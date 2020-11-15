衣索比亚北部叛军攻击邻国 非洲之角冲突恐扩散

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（法新社阿迪斯阿贝巴15日电） 多枚火箭自衣索比亚北部泰格瑞省射向邻国厄利垂亚首都附近机场，泰格瑞省人民解放阵线领袖盖布瑞麦可今天宣称对攻击事件负责，加剧对非洲之角冲突恐将扩散的担忧。

外交人士告诉法新社，多枚发射自衣索比亚北部泰格瑞省（Tigray）的火箭14日晚间落在邻国厄利垂亚首都阿斯马拉（Asmara）的机场附近。由于泰格瑞省和厄利垂亚的通讯限制，使得相关报导无法查证。

衣索比亚政府和泰格瑞省执政党泰格瑞人民解放阵线（Tigray People's Liberation Front, TPLF）长年宿怨急遽升高，衣国总理阿迈德（Abiy Ahmed）4日宣布，已下令在泰格瑞省进行军事行动。

盖布瑞麦可（Debretsion Gebremichael）告诉法新社：「衣索比亚部队也使用阿斯马拉的机场。」他指出，这使得那处机场成为空袭的「合法目标」。

盖布瑞麦可说，他的部队这几天还在「几个战线」和厄利垂亚「16个师」的部队作战。

泰格瑞人民解放阵线指控阿迈德政府争取厄利垂亚军事援助，但衣国政府否认。

厄利垂亚和衣索比亚政府今天都没有立即回应相关指控。

衣索比亚是非洲人口次多的国家，这次冲突据报已造成数百人丧命，部分死于国际特赦组织（Amnesty International）记录到的一次骇人听闻的屠杀事件。数千人为了逃离泰格瑞省的战乱和空袭，跨越边界前往邻国苏丹。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2020 AFP