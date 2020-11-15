迎接美国拜登新政府 国际组织松一口气

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（法新社日内瓦15日电） 日内瓦的国际组织过去几年遭遇美国川普政府的退出与对抗局面，如今随着拜登赢得美国总统大选，众国际组织似乎集体松一口气。但他们期望的蜜月期可能不会持续太久。

瑞士伯恩大学（Bern University）世界贸易研究院（World Trade Institute）国际关系教授艾尔希格（Manfred Elsig）表示：「我认为大家基本上都敞开双臂等待美国归来。」

川普政府带给各个国际组织伤痕累累的经验，许多组织当初是由美国发起，或习惯受到美国的强力支持和领导。

但川普带领美国切断与联合国（UN）各主要权益组织的关系。他除了造成世界贸易组织（WTO）跛脚，在世界卫生组织（WHO）正努力协调全球合力对抗Covid-19（2019冠状病毒疾病）疫情同时，川普政府却开始退出世卫。

一位要求匿名的日内瓦贸易官员透露，当美国媒体上周末宣告民主党候选人拜登（Joe Biden）预料赢得总统大选后，各国际组织内部都「大大松一口气」。

观察家预期，拜登领导的美国政府将重新与国际社会和国际组织建立关系，并将恢复讨论川普封杀的数项议题。

艾尔希格表示：「我认为会有一小段蜜月期。」但他警告，这段幸福时光可能「短暂」，因为在美国社会，许多人仍深信川普过去4年强力宣传的国际组织占美国便宜说法，尤其是共和党人。

艾尔希格说：「拜登政府所采取加强参与全球事务和国际组织的任何行动，都将在美国受到严格检视。」

尽管国际组织如今或许能期待，美国将以更有建设性方式参与事务；但艾尔希格强调，川普对国际组织的攻击并非全是无的放矢。

「或许他的批评有10%应该严肃看待。」艾尔希格指出，例如越来越多人同意，世卫和其他国际组织有必要进行改革。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP