19岁辛纳索菲亚网赛登顶 ATP近12年来最年轻冠军

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（法新社保加利亚首都索菲亚14日电） 今天在索菲亚网球公开赛男单决赛击败加拿大选手帕斯皮席后，19岁义大利新秀辛纳成为ATP近12年来最年轻的冠军得主。

世界排名44名的辛纳（Jannik Sinner）今天发出14记爱司球（Ace），一发得分率达75%，最终以6比4、3比6、7比6（7/3）击败帕斯皮席（Vasek Pospisil）。

辛纳今天封王，让他成为现代史上抱走ATP冠军年纪最轻的义大利选手，也是继日本好手锦织圭2008年以18岁之龄拿下狄尔莱海滩公开赛（Delray Beach Open）男单冠军以来，最年轻的ATP冠军得主。

辛纳说：「能赢得比赛总是很特别。本周我感觉很好，这很不一样，决赛的第3盘打到7比6，形势总是十分艰难，但当你获胜，那感觉比以两个6比1赢球来得更好。」

「我对这场比赛很满意，每一分我都试着要拿下，我认为这对我来说，真是非常特别的一周。」

辛纳也是本季拿下生涯首座ATP冠军的第6人，其他5人分别是法国的洪柏特（Ugo Humbert）、挪威的路德（Casper Ruud）、塞尔维亚的凯柯曼诺维奇（Miomir Kecmanovic）、巴西的希波斯魏德（Thiago Seyboth Wild）以及澳洲的米尔曼（John Millman）。

去年的这个时候，辛纳也在米兰拿下ATP新生代总决赛（Next Gen ATP）冠军。他说：「能在去年夺冠的同一周拿下今天这座冠军，是很棒的感觉。」

© 2020 AFP