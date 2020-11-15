SpaceX天龙号 将载4人赴太空站

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（法新社华盛顿15日电） 4名太空人预计今天搭乘太空探索科技公司（SpaceX）的天龙号太空船（Crew Dragon）「坚韧」（Resilience），启程前往国际太空站（ISS）。

这是SpaceX春末飞行测试成功后第一次出任务，美国希望后续还会有多次例行任务。副总统彭斯（Mike Pence）及夫人凯伦（Karen Pence）将亲莅发射现场。

美国太空人霍普金斯（Michael Hopkins）、葛洛佛（Victor Glover）、华克（Shannon Walker）和日籍太空人野口聪一，计划于美国佛罗里达州时间15日晚间7时27分（台湾时间16日上午8时27分），从佛州甘乃迪太空中心（Kennedy Space Center）升空。

SpaceX于5月完成示范任务，证明有能力带太空人上国际太空站，并把他们安全带回。近10年来倚靠俄罗斯联合号（Soyuz）火箭上太空站的情形就此告终。

太空船将在16日晚间11时（台湾时间17日中午12时）左右与国际太空站对接。4名太空人接着将待在太空站内6个月，加入站内2俄国人与1美国人的行列。

天龙号本周稍早成为继近40年前的「太空梭」（Space Shuttle）之后，第一艘获美国国家航空暨太空总署（NASA）认证的太空船。

天龙号外形似胶囊，以可重复利用的SpaceX「猎鹰9号」（Falcon 9）火箭为发射载具。任务结束后，天龙号会以降落伞落在海面回收。

NASA在2011年结束「太空梭计画」，未能完成主要目标，也就是让太空旅行变得可负担又安全。此后NASA转而求助SpaceX和波音（Boeing）公司。

NASA在2024年前将投入逾80亿美元于「商业机员计画」（Commercial Crew Program），希望民间部门能满足NASA在近地轨道（low earth orbit）的需求，让NASA专注于重返月球和登陆火星等任务。

© 2020 AFP