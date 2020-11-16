亚塞拜然延长亚美尼亚撤离争议区期限

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（法新社亚塞拜然克尔巴贾尔15日电） 亚塞拜然今天表示，基于人道考量，已同意双方和平协议中，亚美尼亚撤离克尔巴贾尔（Kalbajar）争议区的期限。

亚塞拜然和亚美尼亚签署这份和平协议，结束了双方因纳戈尔诺．卡拉巴赫地区（Nagorno-Karabakh，纳卡区）爆发的6周激烈战事。

自1990年代苏联解体后的战争以来，亚塞拜然的克尔巴贾尔区即被亚美尼亚分离分子掌控，在和平协议订定今天的撤离期限前，已不断有大批居民离开。

亚塞拜然总统阿利耶夫（Ilham Aliyev）的外交政策顾问哈吉耶夫（Hikmet Hajiyev）表示，出于人道考量，亚塞拜然延长了撤离期限。

哈吉耶夫表示，因为亚美尼亚要求，加上俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）居中斡旋后，「亚美尼亚武装部队和非法亚美尼亚居民」的撤离期限将延后到11月25日。

哈吉耶夫在记者会上表示：「亚美尼亚人在克尔巴贾尔屯垦不合法，重新安顿在那里的居民没有产权。」

在俄罗斯居间斡旋下，亚美尼亚和亚塞拜然签署和平协议，终结争议纳卡区战火。亚塞拜然与亚美尼亚的战争持续超过6周，造成1400多人丧命，双方签署的和平协议不只终结这场战争，也让亚塞拜然收复一大部分领土。

© 2020 AFP