南澳州再爆群聚感染 源头疑来自防疫旅馆

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（法新社雪梨16日电） 由于病毒再度从澳洲防疫旅馆系统中窜出，7个月未曾传出2019冠状病毒疾病（COVID-19）重大疫情的阿得雷德（Adelaide）今天突然爆发一起群聚感染事件。

南澳州（South Australia）昨天通报在阿得雷德检测到4起病例，一夜窜升，今天已达17人，群聚感染人数创下4月迄今最高纪录。

南澳州公卫部门主管斯柏里（Nicola Spurrier）表示，「很显然」这起群聚感染事件与一间用来隔离海外返国旅客的旅馆有关，其中一名染疫者就是在这间旅馆工作。

斯柏里说：「我们尚未取得基因组，不过我很肯定（群聚感染）是来自一间防疫旅馆。」

官员立刻采取对策防堵疫情，下令数百名民众自我隔离，并关闭相关学校和商家。

南澳州上一次在边境检疫情况外检测到群聚感染是发生在8月间，当时卫生当局也立即采取类似措施防止少数几起病例扩散。

但外界担心，最新的疫情可能会在高风险人口间扩散，通报检出病毒阳性反应者中包含一名狱卒和数名上了年纪的护理人员。

澳洲国内各州边界原本预计会在耶诞节前夕几乎全面恢复开放，但阿得雷德的新增病例导致其他州立刻对任何来自南澳州的旅客实施新限制措施。

整体来说，澳洲自疫情爆发迄今仅记录到2万7700多起病例、907人病故，防疫工作相对成功。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2020 AFP