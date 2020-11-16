摩尔多瓦中央选举委员会：亲西方挑战者笃定胜出

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（法新社摩尔多瓦首都基希涅夫15日电） 亲西方挑战者桑杜（Maia Sandu）今天赢得摩尔多瓦总统大选第2轮投票，根据中央选举委员会，选票几乎都已计票完成，桑杜大幅领先亲俄罗斯的现任总统。

根据摩尔多瓦中央选举委员会（Moldovan Central Election Commission）官网，截至今天深夜为止，选票已有99%计票完成，曾任总理的桑杜以57%票数领先现任总统多东（Igor Dodon）的44%，完整结果预计明天出炉。

这个前苏联小国的选举备受俄罗斯关注，因为在多个与克里姆林宫同盟的政府饱受政治动荡之际，俄国希望两极对立的摩尔多瓦能继续在其影响力之下。

选举结果大致底定后，反对派设于首都基希涅夫（Chisinau）的总部前欢声雷动，支持者高喊「桑杜总统」、「年轻人的国家」。

48岁中间偏右派的桑杜在本月稍早的第1轮投票胜过多东，让各界跌破眼镜。

今天稍早桑杜在投票所关闭后表示，她「深信国民的声音会被聆听」，「今天，你们有权惩罚剥夺你们、贬低你们、让你们落入悲惨境地、让你们被迫离开家园的人」，明显是在暗指饱受贪污指控的多东。

这样的诉求听在欧洲最穷国家之一的国民耳里颇有共鸣，因为摩尔多瓦约4成人口得离乡背井到他国讨生活。（译者：郑诗韵/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP