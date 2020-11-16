摩尔多瓦总统当选人 承诺将在俄国西方间维持平衡

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（法新社摩尔多瓦首都基希涅夫16日电） 亲欧洲联盟（EU）的摩尔多瓦总统当选人桑杜今天誓言，会与西方和俄罗斯保持平衡关系。莫斯科支持的现任总统多东则承认败选，并要求支持者勿暴力行事。

分析家认为桑杜（Maia Sandu）胜选，对克里姆林宫构成一大打击。克宫原本寄望多东（Igor Dodon）赢得新一任期。

这个前苏联小国的选举备受俄罗斯关注，因为在多个与克宫同盟的政府饱受政治动荡之际，俄国希望两极对立的摩尔多瓦能继续在其影响力之下。

现年48岁、立场中间偏右的桑杜今天面对记者时，誓言会在外交政策上保持「真平衡」，「与罗马尼亚、乌克兰、欧洲各国、俄罗斯和美国等所有国家务实对话」。

2019年曾短暂担任总理的桑杜表示：「我会为我国所有公民效力。」

桑杜对多东的支持者说：「你们没输。我会用实际行动赢得你们的信任。」

承诺会根除贪腐的桑杜在昨天第2轮决选中，拿下57.75%的选票；多东得票率为42.25%。

本月稍早第一轮投票时，桑杜已出乎意料地赢过多东。

一些观察家警告昨天决选后可能会发生抗议，但多东承认败选并恭贺对手，要求支持者不要走上街头。他说：「我们不需要动荡。」

© 2020 AFP