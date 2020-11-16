法总统批媒体合理化暴力 偏颇报导嘲讽漫画争议

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（法新社华盛顿16日电） 法国总统马克宏在近期攻击案后捍卫嘲讽漫画，激怒伊斯兰世界，部分英语媒体也指法国有种族主义。马克宏受访时，批评这些媒体对法国立场的报导，称那是「合理化」暴力。

「纽约时报」（The New York Times）15日刊登记者史密斯（Ben Smith）的专栏，文中提及马克宏（Emmanuel Macron）告诉他的话：「5年前当法国遭受攻击时，全世界每个国家都支持我们。」

「也因此，当我看到几家报纸的内容，而我相信这些媒体都来自与我们拥有共同价值的国家…当我见到他们合理化这种暴力，并说问题核心是法国对伊斯兰持恐惧态度，法国是种族主义者，我要说，基本原则已经丧失了。」

史密斯在专栏中陈述他与马克宏对答，他说，法国总统称「外国媒体未了解（法国的）世俗性」，那是法国政策与社会的支柱。

自历史教师帕第（Samuel Paty）上月惨遭斩首后，法国民情从未如此强烈支持，有必要让移民体认法国价值观。

帕第在课堂上教授言论自由时，向学生出示有关伊斯兰先知穆罕默德的讽刺漫画，随后在巴黎近郊遭到伊斯兰激进分子攻击丧命。

马克宏向帕第表达哀悼的同时，也捍卫法国世俗化价值，以及嘲讽漫画的长期传统。

他矢言：「我们不会放弃漫画。」

之前英国「金融时报」（The Financial Times）曾刊出一则由特派员撰文，标题为「马克宏对『伊斯兰分离主义』之战，徒增法国分裂」的文章。但金融时报随后将文章下架，指是事实有误。

马克宏在致金融时报的一封信中，捍卫法国立场，否认污名化穆斯林。他写道：「法国的世俗化对穆斯林是如此，对基督徒、犹太教徒、佛教徒，以及所有信徒都是如此，而我们因此受到攻击。」

© 2020 AFP