若广泛接种疫苗 研发单位：明冬可恢复正常生活

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（法新社伦敦15日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗研发公司BioNTech的创办人沙辛表示，若广泛接种疫苗，民众可望在明年冬天之前恢复「正常」生活。

德国生技公司BioNTech共同创办人土耳其籍的沙辛（Ugur Sahin）告诉英国广播公司（BBC）节目「安德鲁马尔秀」（Andrew Marr Show），在没有疫苗可接种的情况下，「这个冬天将很难熬」。

在全球竞相研发疫苗的情况下，BioNTech和美国医药大厂辉瑞（Pfizer）合作研发中的疫苗居领先地位。

沙辛说：「如果一切顺利，我们将在今年底或明年初开始提供疫苗。」

他指出：「我们的目标是在明年4月前出货超过3亿剂的疫苗，届时可以发挥强大作用。」

他预测，感染率到明年夏天时将会趋缓；他强调，重要的是必须在秋天前将疫苗的接种率拉高。

他说：「我有信心这将会发生。」

一些疫苗研发公司正努力增加供应量，他说：「所以我们明年冬天将可有正常的生活。」

沙辛与妻子杜勒齐（Ozlem Tureci）2008年在德国西部的城市梅因斯（Mainz）创立BioNTech。

在9日的声明中，BioNTech的疫苗在实验中有超过9 成的效力，这攻占了全球新闻版面，并振奋了股市及人心。

BioNTech目前市值达258亿美元，超越德国最大的银行德意志银行（Deutsche Bank）。

© 2020 AFP