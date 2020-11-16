被川普指控作票 Dominion投票系统简介

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（法新社华盛顿15日电） 美国总统川普指控Dominion投票系统公司（Dominion Voting Systems）作票，导致数以百万计电子选票遭到窜改。Dominion到底是何来头？

●Dominion是什么？

这是一家2003年创立的加拿大公司，美国总部设在科罗拉多州最大城丹佛。

Dominion专精选举技术，2016年有超过7100万美国选民使用该公司技术，是美国投票技术市场的第2大公司，仅次于Election Systems & Software。

●川普阵营指控什么？

川普12日以全大写推文说：「Dominion删除全国共270万张投给川普的选票。」他还指控宾州22万1000张投给他的选票被转给民主党的拜登。

宾州是重要战场州，最后由拜登赢得。

川普的律师朱利安尼（Rudy Giuliani）今天也在福斯新闻（Fox News）呼应川普的说法，「这是家外国公司，和委内瑞拉有密切关系，因此也和中国有密切关系，这家公司使用的委内瑞拉公司软体，被用来窃取其他国家的选举」。

但被进一步追问有何证据时，朱利安尼说：「我们有证据，现在还不能透露。」

●这带来什么结果？

联邦和州选务官员发布声明，驳斥川普针对Dominion的指控。

选举基础设施政府协调委员会（Election Infrastructure Government Coordinating Council）和选举基础设施部门协调执行委员会（Election Infrastructure Sector Coordinating Executive Committees）成员表示：「没有证据显示有任何投票系统删除、减少或者窜改选票，以及任何舞弊的情况。」

宾州州务院也驳斥川普的指控。

© 2020 AFP