赛诺菲COVID-19疫苗 号称一般冰箱冷藏即可

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（法新社巴黎15日电） 法国大药厂赛诺菲（Sanofi）主管波吉洛（Olivier Bogillot）今天表示，赛诺菲研发的冠状病毒疫苗无需超低温保存，以一般冰箱冷藏即可。

美国辉瑞大药厂（Pfizer）和德国生技公司BioNTech日前宣布，双方联手研发的疫苗，在逾4万人参与的第3阶段临床试验中，已证实在预防2019冠状病毒疾病（COVID-19）方面有9成效力。

辉瑞和BioNTech表示，预料今年将能供应全球5000 万剂疫苗，明年更能供应高达13亿剂。

不过，辉瑞的疫苗必须以摄氏零下70度储存，否则疫苗将失效，这项条件远远超出多数医院冷藏设备能力，更别提家用冷藏设备。

美国智库全球发展中心（Center for Global Development）政策研究员席佛曼（Rachel Silverman）已提出警告，辉瑞的疫苗以「超冷链」（ultra-cold chain）从工厂出货到供应患者接种这段期间，「即使在西方国家也构成重大物流挑战」。

波吉洛向法国数位电视频道CNews表示，「我们（赛诺菲）的疫苗会像流感疫苗一样，可以储存在冰箱中」，避免了上述问题。波吉洛补充表示：「这对若干国家来说会是一项优势。」（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2020 AFP