吁接种疫苗筛检及早治疗 世卫盼消灭子宫颈癌

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（法新社日内瓦17日电） 世界卫生组织（WHO）今天推出助全球消灭子宫颈癌的策略，强调广泛接种疫苗、接受新的筛检与治疗，可望在2050年前拯救500万条人命。

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）在声明中说：「消灭任何癌症曾被视为不可能实现的梦想，但我们现在有基于证据的实惠工具，有助这个梦想成真。」

全球每年约有50多万起子宫颈癌新病例，有数十万女性病故，世卫警告如果没有采取行动，未来几年死亡病例将大幅增加。

好消息是，由人类乳突病毒（HPV）引起的子宫颈癌，可透过接种可靠且安全的疫苗预防，如果及早发现并妥善治疗也能治愈。人类乳突病毒是一种常见的性传染疾病原。

在世卫上周的主要年会上，194个会员国全都同意消灭子宫颈癌的计画。

世卫助理秘书长斯梅勒拉（Princess Nothemba Simelela）在视讯记者会上说：「这是一大里程碑。这是全球首度同意消灭唯一我们能透过疫苗预防的癌症，也是唯一能在及早侦测下治愈的癌症。」

世卫预测，如果各国没有赶紧采取行动，到了2030 年，全球每年新病例将从2018年的57万例增至70万例，每年死亡病例将从31万1000例增至40万例。

斯梅勒拉说，子宫颈癌死亡人数居高不下，是「数十年的忽视造成」，尤其是在中低收入国家，这些国家的确诊病例是富裕国家的两倍、死亡病例是3倍。

大多数的高收入国家已推出广泛的疫苗接种、筛检与治疗措施，但其他地区还是难以取得这些资源，部分是因为疫苗药剂成本高。

斯梅勒拉说：「如果我们能改善中低收入国家取得资源的管道，我们真的有可能消灭子宫颈癌。」

世卫在今天公布的策略中，呼吁各国在2030年前确保让至少90%的女孩在15岁以前完成接种HPV疫苗。

世卫也呼吁让至少70%的女性在35岁以前筛检子宫颈癌、在45岁之前再度筛检，并让至少90%确诊子宫颈癌的女性接受治疗。（译者：张晓雯/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP