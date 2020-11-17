地方疫情升温 俄罗斯单日不治人数创新高

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（法新社莫斯科17日电） 随着俄罗斯各地区疲于应付医院太平间堆满尸体和药品短缺问题，卫生当局今天通报，俄罗斯和2019冠状病毒疾病（COVID-19）有关的新增死亡人数达到创纪录的442人。

卫生当局通报新增2万2410例确诊，使俄罗斯确诊总数排名世界第5，确诊总数约195万例。另有3万3391人染疫死亡。

在莫斯科东北方的伊文诺弗（Ivanovo）地区，当地卫生部长福金（Artur Fokin）说，地方的医院太平间堆满尸体。

俄罗斯独立报纸「新报」（Novaya Gazeta）报导，在某些地区，药局的药品用尽，而救护车队却因应接不暇，无法救治所有患者。

另外，西伯利亚正出现冠状病毒突变。

新闻通讯社引述联邦消费者权益保护暨福利监督署（Rospotrebnadzor）负责人波波娃（Anna Popova）的说法报导：「我们在西伯利亚看到某些变化，这让我们可以假定，在这个地区正在形成具有特定突变的本身版本病毒。」

波波娃没有详细说明这种突变具有多大传染性或致命程度，但表示突变不会使冠状病毒更加危险。（译者：林沂锋/核稿：刘学源）

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