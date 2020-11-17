强生批成立自治议会是灾难 苏格兰独立分子挞伐

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（法新社伦敦17日电） 英国首相强生日前发表评论指称，成立苏格兰自治议会是一场灾难，苏格兰独立运动倡议者对此大加挞伐。

苏格兰民族党（Scottish National Party, SNP）党魁兼自治政府首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）昨晚在推特（Twitter）发文表示：「为了下回保守党说他们不会对苏格兰议会的权力构成威胁，务必牢记这些首相的说词，保护与强化@苏格兰议会的唯一方法就是独立。」

「太阳报」（Sun）报导，强生（Boris Johnson）昨天藉着线上视讯会议告诉国会议员，「下放权力是边境之北的灾难」，而这是前首相「布莱尔（Tony Blair）的最大错误」。

唐宁街首相办公室稍后发表声明说，强生「向来支持权力下放，但布莱尔没有料到，苏格兰分离分子窜起」，并说「权力下放非常好，但当权力下放被分离主义与民族主义分子操弄以脱离英国，那就不好了」。

苏格兰保守党（Conservatives）党魁罗斯（Douglas Ross）则回应说：「权力下放不是灾难，但是苏格兰民族党罔顾就业、教育和所有一切，不停的要搞另个公投，那才是灾难。」

1997年大选前，当时执政的英国工党（Labor Party）承诺苏格兰举办权力下放公投，并于同年稍晚落实权力下放，导致1999年成立苏格兰议会（Scottish Parliament）。

2014年的苏格兰独立公投没有通过，但自从英国2016年公投通过脱欧以来，由于苏格兰的民意多反对这项脱欧的决定，因此要求再办独立公投的施压升高。

© 2020 AFP