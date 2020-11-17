标下丹麦军购案 美国遭指监视盟国

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（法新社哥本哈根16日电） 史诺登揭发美国秘密监控全球网路的丑闻7年后，美国被指监视亲密盟国的国防工业等机密，藉此拿下丹麦战机标案。

丹麦外交部今天告诉法新社，对于丹麦公共电视「丹麦广播公司」（DR）的报导称，间谍活动是发生在2012年到2015年间，他们「不予置评」。

美国情报单位承包商的前雇员史诺登（Edward Snowden），2013年揭发美国政府监视公民和盟国的丑闻。若丹麦广播公司的消息属实，这代表在史诺登揭发丑闻的期间与之后，美国仍持续进行监视活动。

根据丹麦广播公司的报导，最新的指控是依据丹麦内部的情治报告。那份内部报告中，吹哨者希望他的上级能采取行动。

丹麦广播公司表示，他们的调查显示，美国国家安全局（NSA）「利用丹麦和美国一项列为最高机密的监视合作，刻意监听丹麦的中央部门和私人公司」。

丹麦广播公司的报导称，大部分的间谍活动针对的是丹麦的国防部门，尤其是要招标购买替换其老旧机队的新式战机。

丹麦最终订购27架美国制造商洛克希德马丁公司（Lockheed Martin）的F-35战机，而非空中巴士公司（Airbus）的欧洲台风战机（Eurofighter Typhoon）或瑞典绅宝集团（Saab）的狮鹫战斗机（Gripen）。

丹麦广播公司的报导表示，其他美国的盟国，诸如德国、法国、挪威、荷兰、瑞典等的国防部门，也是美国监视的目标。

© 2020 AFP