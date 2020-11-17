涉及6人交易 太阳向雷霆换来保罗

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（法新社凤凰城16日电） 一桩涉及6名球员的交易中，太阳今天以卢比欧在内的4名球员及1个选秀权向雷霆换来保罗和纳德。

美国职篮NBA凤凰城太阳送出卢比欧（Ricky Rubio ）、乌布雷（Kelly Oubre Jr.）、杰洛姆（Ty Jerome ）、莱克奎（Jalen Lecque）以及1个2022年的首轮选秀权，从奥克拉荷马雷霆换来保罗（Chris Paul）、纳德（Abdel Nader）。

2010年起就与季后赛绝缘的太阳，本季于NBA复赛后，在「泡泡」隔离园区的决战时刻缴出8胜0负的亮眼成绩，虽然最终与季后赛擦身而过，但他们已经准备好在新球季有所作为。太阳老板萨佛（Robert Sarver）因此将未来可望进入名人堂的后卫保罗带到球队，和阵中的新星布克（Devin Booker）搭档。

35岁的保罗先前在休士顿火箭打了两季后，去年被交易到雷霆，合约还剩下2年。

这次被交易到太阳，保罗将和NBA极具潜力的新星布克并肩作战。

本季在雷霆打的72场比赛中，保罗出赛了70场，缴出平均17.6分、6.7助攻、5篮板的成绩单，率领不被看好的雷霆抢下44胜28败，以西区第5种子之姿成功闯进季后赛。

太阳总教练威廉斯（Monty Williams）一直以来都很欣赏保罗，曾在1月一场太阳与雷霆的比赛前说：「他是那种能改变球队的人」。

威廉斯说：「他去的每个地方，都能让每个人变得更好，保罗就是这样的人。」

保罗是2005-06球季的年度最佳新秀，曾10次入选明星赛、9次入选年度最佳阵容。

© 2020 AFP