疫苗研发再传希望 亚洲股市普遍上涨

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（法新社香港17日电） 亚洲股市今天普遍上涨，因为另一支候选疫苗似乎能有效对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）的消息，促使世界得以开始回复正常的希望升高。

美国民主党总统候选人拜登（Joe Biden）宣告胜出，为世界舞台更增添了一些确定性，加上美国辉瑞大药厂（Pfizer）及德国生技公司BioNTech宣布旗下疫苗预防效果逾90%，投资人本月情绪持续乐观。

这些消息掀起希望，相信全球经济可能很快开始回到正轨，而这项前景昨天更因另一项消息获得提振。美国生物技术公司莫德纳（Moderna）昨天宣布，初步结果显示，旗下候选疫苗94.5%有效。

美国国家过敏与传染病研究院（NIAID）院长佛奇（Anthony Fauci）盛赞，莫德纳的宣布「极度令人惊艳」而且「确是惊人结果」。

美股3大指数16日大涨，其中道琼指数及标普500指数创下历史新高。亚股昨天经历强劲上涨后，今天努力扩大涨势。

航空类股今天领涨，但各股票的广泛反弹受到抑制，因为投资人从科技公司及其他在疫情期间受益的公司撤离资金。

东京股市日经225指数上涨0.4%，收26014.62点；香港恒生指数上扬0.1%，收26415.09点；上海证券交易所综合指数下跌0.2%，收3339.90点。

雪梨股市小涨0.2%，新加坡上扬1.1%，威灵顿股市上涨0.2%、台北股市扬升0.3%、孟买股市上扬0.7%、马尼拉股市上涨0.6%、雅加达股市扬升0.6%，但首尔股市下滑0.2%。

© 2020 AFP