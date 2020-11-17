红十字会：气候变迁威胁大于COVID-19疫情

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（法新社日内瓦17日电） 红十字会今天表示，世界各国应该以因应2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情危机的急迫性来同样处理气候变迁问题，并警告全球暖化带来的威胁甚于这个疫情。

总部位于瑞士日内瓦的「红十字会与红新月会国际联合会」（IFRC）在最新报告中指出，疫情持续肆虐全球之际，气候变迁带来的严重破坏并没有停止。

IFRC的报告讨论1960年代以来的全球灾害，内容指出，从世界卫生组织（WHO）今年3月宣布2019冠状病毒疾病已构成全球大流行以来，全球共发生100多起灾害，其中许多跟气候相关，超过5000万人受到影响。

IFRC秘书长恰帕盖恩（Jagan Chapagain）透过线上记者会表示：「当然，2019冠状病毒疾病疫情依旧存在，就在我们面前，影响我们的家人、朋友、亲戚。」

他还说：「这是全世界目前面临非常、非常严重的危机。」全球至今有超过130万人染疫丧命。

但恰帕盖恩警告，IFRC预期「气候变迁将对人类生活和地球造成更显着的中期和长期影响」。

目前看似越来越有可能会有一种或更多的2019冠状病毒疾病疫苗即将问世，但恰帕盖恩强调，「不幸的是，没有疫苗可以解决气候变迁问题。」

© 2020 AFP