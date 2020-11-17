莫德纳疫苗防护力94.5% 佛奇：没想到结果这么好

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（法新社华盛顿16日电） 美国传染病权威佛奇今天称赞生技公司莫德纳（Moderna）的2019冠状病毒疾病疫苗试验初步结果「令人惊叹」，认为这样的结果对于怀疑mRNA实验性技术的一些人来说是有力验证。

对于莫德纳宣称2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗防护力达94.5%，美国国家过敏与传染病研究院（NIAID）院长佛奇（Anthony Fauci）告诉法新社：「我必须承认，我对70%或最多75%的效力就感到满意。」

「我们拥有防护力高达94.5%疫苗的这个概念令人惊叹。这真是了不起，我认为没有人会料想到有这么好的结果。」

佛奇领导的国家过敏与传染病研究院，从今年1月就开始和美国生技公司莫德纳合作开发疫苗。

莫德纳的疫苗使用一种名为「信使核糖核酸」（messenger RNA，mRNA）新技术，能有效地将人体细胞转变成疫苗制造工厂。

莫德纳预期可以在未来一周左右提出美国当局要求的安全性数据，莫德纳也将在未来几周内申请紧急使用授权（emergency use authorization）。（译者：林沂锋/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP