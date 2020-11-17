蓬佩奥走访伊斯坦堡 会晤东正教领袖

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（法新社伊斯坦堡17日电） 美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）今天造访土耳其最大城市伊斯坦堡，会晤当地东正教领袖，进行聚焦宗教自由的议程，但他与安卡拉当局关系陷入紧张，双方未举行官方会面。

蓬佩奥会见全球约3亿东正教徒名义领袖、君士坦丁堡普世牧首巴尔多禄茂一世（Ecumenical Patriarch Bartholomew I），表达他对宗教自由的「坚决立场」。

蓬佩奥是基督教福音派教徒。当他前往与会时，一群约20至30名土耳其人高喊着「美国佬滚回家！」他在与会时告诉巴尔多禄茂一世：「能来此是莫大荣幸。」

土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）今年7月采取争议性措施，将伊斯坦堡具象徵性意义的东正教名胜圣索菲亚（Hagia Sophia）博物馆改回清真寺，遭到蓬佩奥公开批评。

在蓬佩奥抵达前，土耳其外交部曾宣称，美国在对「完全不相关」的土耳其信仰自由借题发挥前，应该「先照镜子自省」。

官员指称，蓬佩奥希望造访伊斯坦堡，会见巴尔多禄茂一世，他准备会见艾尔段及土耳其外长卡夫索格鲁（Mevlut Cavusoglu），但唯一前提是两人从首都安卡拉前来。

一名美国资深官员则指出：「这是行程安排问题。总统艾尔段的行程出现变化，致使他的行程无法符合我们一开始设定的要素。」

© 2020 AFP