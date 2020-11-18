亚股多收红 疫情飙投资人转趋谨慎

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（法新社香港18日电） 亚州股市今天涨多跌少，但在全球2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例飙升抵销疫苗试验接连传捷报的正面消息之际，投资人转趋谨慎。疫情升温对原本已不稳定的经济复苏带来冲击。

证券交易所大厅内对于长期展望虽然还是普遍乐观，但分析师指出，疫情持续令人忧心。美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）也警告，未来几个月将充满挑战性。

继美国辉瑞大药厂（Pfizer）和德国生技公司BioNTech合作的疫苗试验报佳音后，莫德纳（Moderna）的疫苗试验也传出好消息，提高人们认为明年初可以重返正常生活的期望，激励观光和旅游类股走高。

但联准会主席鲍尔昨天警告：「在目前疫情迅速蔓延的情况下，未来几个月恐充满挑战性。现在要断定疫苗对未来经济走向的影响，或许还言之过早。」

澳洲国民银行（National Australia Bank）经济学家史垂克兰（Tapas Strickland）表示：「随着未来几天可能还会有更多疫苗的消息，整体的风险情绪可能还会持续下去。」

港股恒生指数今天收涨0.49%；上海综合股价指数收涨0.22%；新加坡股市收涨0.36%；澳洲股市收涨0.51%，台北股市收涨1.33%。

日股日经指数则是收挫1.10%；吉隆坡股市收跌0.34%。

© 2020 AFP