以色列报复叙利亚 空袭炸死10人

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（法新社贝鲁特18日电） 叙利亚人权了望台组织表示，以色列今天空袭叙利亚，造成10人死亡，包括3位叙利亚防空部队人员与7名外籍战士。

总部在英国的叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）表示，丧生的7名外籍战士有5人「可能是伊朗人，隶属圣城部队（Quds Force）」，另有2名国籍不明的亲伊朗战士。

叙利亚人权了望台组织负责人阿布杜拉曼（RamiAbdel Rahman）指出，此次的空袭锁定2个防空阵地为目标，分别位在叙利亚首都大马士革机场附近与大马士革西南方。

阿布杜拉曼表示，其他目标包括大马士革南方亲伊朗武装分子使用的阵地和弹药库，包括萨伊达宰那布（Sayyeda Zeinab）和基斯威（Kisweh）附近阵地。

以色列军方表示，昨天在以色列所占领戈兰高地（Golan Heights）的一处基地附近发现爆炸装置，因此清晨展开报复空袭。

自2011年叙利亚爆发内战以来，以色列已对叙利亚发动数百次空袭与飞弹攻击，目标是伊朗、黎巴嫩真主党（Lebanese Hezbollah）与政府军部队。

© 2020 AFP