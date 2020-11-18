印度流浪狗车祸幸存 赴英格兰展开新生活

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（法新社新德里18日电） 印度一只流浪狗被火车撞伤失去前腿，侥幸保住生命后，获援助装上义肢，今天更前往英格兰乡村展开新生活。

去年10月，这只杂种狗在印度北部哈雅纳州（Haryana）的法里达巴德（Faridabad）遭一列火车碾过，被发现时浑身是血，严重受伤。

一位铁路警察将它带到当地一家收容所。印度的铁路和公路每年都有成千上万流浪狗、牛以及猴子遭车撞伤成残，这家收容所照顾其中一些受伤动物。

法里达巴德市动物信托组织（People for AnimalsTrust）将这只讨喜的宠物取名「洛基」（Rocky）。兽医韦玛（Mahesh Verma）在该组织分享的一部影片中说：「要抢救受伤这么重的狗几乎不可能。」他们找来健康的狗输血，但还是得为洛基截肢。

尽管这只狗并非以动作明星席维斯史特龙（Sylvester Stallone）主演的电影「洛基」得名，但它与片中处于逆境的拳击手一样奋战。它步履蹒跚，以残肢走路时一瘸一瘸，得以下巴保持平衡。

洛基遇难的影片在网路上疯传，进而引起全球狗狗救援组织野生动物基金会（Wild at Heart Foundation）的关注。

野生动物基金会替洛基在英格兰西南部的农村地区科兹窝（Cotswolds）找到家，而一位住在伦敦的印度人为她购买新义肢。

今年7月，洛奇在斋浦尔（Japiur）一位知名医生的帮助下，以义肢迈出了第一步，几个月来已逐渐学会行走，今晨搭机飞往英国的新家。

© 2020 AFP