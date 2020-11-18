川普支持者不满福斯左倾 改看右翼小众电视台

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（法新社纽约17日电） 数以万计不信川普败选、对保守派福斯新闻台益发心冷的川粉，琵琶别抱转向仍拒认拜登胜选的小型右翼频道「一个美国新闻网」和Newsmax。

「一个美国新闻网」（One America News, OAN）主播波布（Christina Bobb）今天坚称，「民主党人打算对这位美国总统发动政变」，「拜登（Joe Biden）还是输了！」

她还说：「川普将取得第2任期。」

几乎所有美国大型电视台都已宣布拜登当选，但在那过后至今10天，「一个美国新闻网」却仍拒绝屈服。Newsmax创办人兼执行长拉迪（Chris Ruddy）则告诉法新社：「我们还没说拜登赢得选举，因为我们认为这场选战非常接近。」

认为福斯新闻台（Fox News）不该正式宣布川普落选、不该不够挺川普的川粉，对福斯已然幻灭，在哀莫大于心死的此时，「一个美国新闻网」和Newsmax的作法，直打入了他们的心坎里。

「一个美国新闻网」总裁贺林（Charles Herring）告诉法新社，过去几周来，他的频道在美国有线电视台中稳居收视前10。

Newsmax则在上周突破100万人次收视门槛，创下该台历史。

与此同时，福斯新闻从3日选举当晚以来就多次被对手「有线电视新闻网」（CNN）击败，尽管收视人口依旧居高不下。

贺林告诉法新社，过去收看福斯的观众现在写信给「一个美国新闻网」，表达他们对福斯明显左倾的挫折感。

川普自己早就鼓励粉丝收看「一个美国新闻网」和Newsmax，他说，他认为2016年大选和2020年大选「最大的不同」，就是福斯的立场。

© 2020 AFP