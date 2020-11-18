川普Fed理事人选争议多 参院投票暂挡下

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（法新社华盛顿17日电） 美国总统川普提名的联准会（Fed）理事争议性人事案，今天在共和党把持的联邦参议院以47对50票闯关失败，不过参院多数党领袖策略性投下反对票，替未来留下2度表决的机会。

美国有线电视新闻网（CNN）和法新社报导，川普提名出任联准会理事的谢尔顿（Judy Shelton），过去因提出多项罕见政策构想而备受争议，包括美元币值恢复与黄金价格挂钩，说这将能确保汇率稳定。然而，大多经济学家认为回归黄金本位制（gold standard）不切实际且过时，美国早在1971年就摒弃这项作法。

谢尔顿也曾在前总统欧巴马（Barack Obama）主政期间，直言不讳支持低利率政策。

今天表决过程，共和党阵营中有两人加入民主党阵营投下反对票；有两人因暴露于2019冠状病毒疾病（COVID-19）病毒而接受隔离；1人因家中有事无法出席表决，但曾公开反对谢尔顿人事案。

而共和党籍参院多数党领袖麦康奈（Mitch McConnell）原是同意这项人事案，后改投下反对票，使得最终表决结果为47票赞成、50票反对。

麦康奈这一步可能是出于策略，让他有机会可以议长身分安排另一轮投票。

副总统当选人、现任民主党籍加州联邦参议员贺锦丽（Kamala Harris）也返回华府投下关键一票。

贺锦丽之后在社群网站推特发文指出：「我们需要一个可以信赖的联准会，以在疫情期间协助处理经济大计。谢尔顿各项危险构想将戕害我们的经济，她未能承诺运用联准会所有力量来提供抗疫纾困方案，这也是令人无法接受的。」

联准会人事案向来获两党支持，但参院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）抨击谢尔顿极端不适任这职位，说她是「我所见过最没有资格进入我国中央银行的人选」。

尽管谢尔顿人事案遭挡下，白宫今天表示，预期最终将闯关成功。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP