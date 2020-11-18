巴林外长抵达以色列访问

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（法新社耶路撒冷18日电） 巴林外交部长札亚尼今天抵达以色列，展开首次的正式访问。巴林9月和以色列关系正常化。

法新社报导，以色列电视台现场直播画面显示，以色列外长阿胥肯纳吉（Gabi Ashkenazi）在特拉维夫的班古里昂机场（Ben Gurion）迎接札亚尼（Abdullatifal-Zayani）。

巴林和阿拉伯联合大公国在美国的穿针引线下，今年9月15日在白宫和以色列签署关系正常化条约，遭巴勒斯坦和盟友们谴责是「背叛的行为」。

这两个波斯湾国家和以色列签订关系正常化协议，打破了阿拉伯国家之间长久以来的共识，也就是除非以巴达成和平协议，否则不会和以色列关系正常化。

札亚尼今天稍晚将和以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），以及即将卸任的美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）举行会谈。蓬佩奥预定今天下午抵达以色列。

蓬佩奥在访问以色列的两天期间，将造访西岸占领区的犹太屯垦区，成为首位访问屯垦区的美国高级官员。在巴勒斯坦土地上的所有犹太人屯垦区，被大部分的国际社会视为不合法。

美国和巴林的关系十分密切。这个在波斯湾和伊朗相望，处于重要战略位置的小王国，是美国第5舰队的基地所在。以色列、巴林和美国都将以什叶派（Shiite）势力为主的伊朗视为共同威胁。

© 2020 AFP