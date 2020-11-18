应对阿拉伯之春态度不一挨批 欧巴马新书喊冤

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（法新社华盛顿17日电） 美国前总统欧巴马在新出版的回忆录中写道，「阿拉伯之春」期间他这头施压埃及，另一头却对巴林轻轻放下，这种明显的态度反覆虽说出于实际考量，如今回想，却仍痛苦不已。

欧巴马在今天出版的「应许之地：欧巴马回忆录」（A Promised Land）中，忆及2011年被批伪善，因为他「哄劝」面临抗议的埃及总统穆巴拉克（HosniMubarak）下台，同一时间，却对镇压示威的巴林轻轻放下。

美国在巴林设有大型基地。

欧巴马写道：「我不能用漂亮话解释这种明显的不一致，只能承认当时世道混乱，执行外交政策时，常得在对立的利益间求取平衡。」

「不能因为我出于其他考量，无法在各种案例中加强我们的人权议程，就说我不该在可以有所为时为所当为，试着推动我认知中的美国最高价值观。」

欧巴马书中写道，他认为「或许是波斯湾最精明的领袖」、阿布达比王储穆罕默德（Sheikh Mohammedbin Zayed al-Nahyan）当时告诫他，别对巴林施压。

欧巴马还写道，他2009年在开罗和穆巴拉克会面后「留下一种印象，后来那变成我每次与年迈独裁者应对时再熟悉不过的场景：在宫殿里关起门来，每个互动，都有阿谀奉承、板着一张脸的官员在身边，他们分不清个人利益和国家利益」。

同一趟旅程，让欧巴马对沙乌地阿拉伯留下性别隔离和宗教守则严格的坏印象。

欧巴马说，当时他「相当震惊，一个这么差别对待的地方，给人这么压迫、这么悲惨的感觉，就好像进入了一个所有颜色都被抹去的世界」。

欧巴马表示，他知道公开敦促穆巴拉克放弃权力的风险，但他认为，如果自己是埃及的年轻人，「可能会出去」示威。

「或许我无法阻止中国或俄罗斯镇压异议人士，但穆巴拉克政权收受数以十亿计的美国纳税钱，我们提供他们武器、和他们分享情资、帮他们训练军方官员，我不能让那些补助的收受者、我们称之为盟友的人，在全世界眼睛都盯着看的时候，恣意暴力对待和平示威者，那是我不愿意跨越的线。」

众所周知，欧巴马和以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）关系颠簸，特别是针对美国斡旋的伊朗核子协议意见分歧。

欧巴马书中并未提及那项协议，仅表示尼坦雅胡「自诩是替以色列人民挡下灾祸的头号捍卫者，让他可以合理化得以让他继续当权的几乎所有事情。他熟悉美国政治和媒体，因此民主党政府、像我的政府或许会尝试施加的任何压力，他都有自信可以抵挡」。

© 2020 AFP