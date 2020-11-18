托雷斯演帽子戏法 德国0比6惨败

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（法新社巴黎17日电） 西班牙今天靠托雷斯独进3球的「帽子戏法」，在欧国联以6比0血洗德国晋级决赛轮，这是德国继1931年，再度这样惨败。

欧洲足球总会国家联赛（UEFA Nations League）西班牙对德国之战开踢前，德国的积分比西班牙多1分，此役只要踢平，就能抢下明年10月的决赛轮门票，无奈德国这场比赛仅出现2次射门且没有射正，反观西班牙出现高达23次射门机会，其中更有10次射正，单场轰进6球，让德国输掉晋级机会，也输得抬不起头。

德国今天0比6惨败，是继1931年0比6输给奥地利后最惨烈的一役，赛后德国总教练勒夫（Joachim Loew）说：「这对我们来说是黑暗的一天。」

这场比赛的第17分钟，莫拉塔（Alvaro Morata）在小禁区内的头锤为西班牙首开纪录，之后奥尔默（Dani Olmo）一次头锤正中门楣反弹，托雷斯（Ferran Torres）在小禁区外起脚射门得手，让球队2比0领先，比赛第38分钟，西班牙攻进第3球，在上半场3比0领先德国。

下半场开踢后，托雷斯在比赛第55分钟接获队友横传后的射门，让对方守门员扑救不及，西班牙在他「梅开二度」的带领下，将领先拉开到4比0。比赛第71分钟，托雷斯接获队友传球，在大禁区外起脚射门得手，西班牙在他上演「帽子戏法」的情况下，以5比0大幅领先。

奥亚尔萨巴尔（Mikel Oyarzabal）于比赛第89分钟，在小禁区外一步接获队友传球后射门，锦上添花的进球让西班牙最终6比0大胜德国。

© 2020 AFP