格陵兰冰河融化速度 甚于预估最坏情况

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（法新社巴黎17日电） 根据今天刊登在「自然通讯」（Nature Communications）的论文，格陵兰3大冰河融化速度，恐比预测的暖化最坏情况还要快。这3大冰河所包含的冰足以使全球海平面上升约1.3公尺。

2000年之前，海平面上升主要原因为冰河融化，以及海水温度上升使海水体积膨胀。

但过去20年来，格陵兰和南极洲冰原已经成为海平面上升的单一最大原因。

丹麦和英国研究团队利用历史图片和其他大量资料，估计格陵兰的雅各布港冰河（Jakobshavn Isbrae）、康克鲁斯瓦格冰河（Kangerlussuaq Glacier）和黑尔海姆冰河（Helheim Glacier）在20世纪损失多少冰。

他们发现，雅各布港冰河在1880到2012年间损失超过1.5兆公吨冰；1900到2012年间，康克鲁斯瓦格冰河和黑尔海姆冰河分别损失1.4兆和310亿公吨冰。研究人员写道，这相当于使全球海平面上升逾8毫米。

丹麦科技大学（Technical University of Denmark）研究员阿巴斯汗（Shfaqat Abbas Khan）说，利用卫星时代以前所拍的照片，是协助重建上个世纪损失多少冰的另一个工具。

他告诉法新社：「19世纪和20世纪期间的历史性量测，可能隐藏着能够显着改善我们未来预测的重要资讯。」

© 2020 AFP