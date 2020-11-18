美元贬值 巴黎苏黎世加入全球最贵城市行列

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（法新社伦敦18日电） 根据经济学人资讯社今天公布的调查，巴黎、苏黎世与香港并列今年全球生活费最高城市，新加坡和大阪则因COVID-19疫情导致美元贬值，而双双失去全球最贵城市头衔。

经济学人资讯社（Economist Intelligence Unit，EIU）在公布的2020年「全球生活费」（Worldwide Cost of Living）调查报告还指出，今年名次变动最大城市是伊朗首都德黑兰，一举跃升27 名，因受到美国制裁影响。

经济学人资讯社全球生活费部门主管杜特（Upasana Dutt）指出，今年排名变化最主要因素，是疫情对美元的影响。

「COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情造成美元贬值，而西欧和北亚货币兑美元汇率又走强，进而引发商品和服务价格变化。」

经济学人资讯社表示：「新加坡和大阪双双丢失原本和香港共享的榜首地位，如今分别排名第4和第5，其中大阪与（以色列的）特拉维夫（Tel Aviv）排名并列。」

报告还说，新加坡生活费下跌，原因是大量外国劳工离开。「新加坡总人口呈现2003年以来首度萎缩，导致需求减少，于是冒出通货紧缩。」

「巴黎和苏黎世排名上升，和香港并列榜首，原因是欧元和瑞郎兑美元汇价走强，而原本排名第一的2座亚洲城市生活成本相对降低。」

今年纽约和洛杉矶的排名皆下滑，其中纽约下降一名与日内瓦并列第7，洛杉矶则与哥本哈根并列第9。

报告指出：「疫情影响全球各地人们的消费习惯。且事实证明，生活必需品比一般眼中非必需品的价格更抗跌。」

经济学人资讯社还说，疫情造成人们在家工作，使得消费者电子产品因为缺货，价格出现最大涨幅。（实习编译：罗楚瑜/核稿：张正芊）

© 2020 AFP