脸书推特为审查言论辩护 听证会火药味浓厚

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（法新社华盛顿17日电） 美国联邦参议院今天举行社群媒体审查言论听证会，脸书与推特会中捍卫他们处理大选期间不实讯息的作法，一名重量级参议员痛批两家平台是政治新闻的「终极编辑」。

美国总统大选期间选情紧绷，社群媒体处理政治性言论内容遭受炮轰火力愈来愈强，来自左右两派的批评都有。不到一个月时间内，二度举行关于网路平台审查言论的听证会。

脸书（Facebook）执行长祖克柏（MarkZuckerberg）与推特（Twitter）执行长杜锡（JackDorsey）今天远距出席国会听证会，讨论「审查与打压新闻报导」与社群平台「处理2020年选举的方式」。

共和党籍参议员、参议院司法委员会主席葛兰姆（Lindsey Graham）警告两位执行长，新规则必须确保主要社群平台应为他们移除、过滤或准许内容保留的决策负责。

葛兰姆在听证会开场白指出：「看来你们似乎是终极编辑。」他将矛头指向两家平台的决策，在大选期间限制「纽约邮报」（New York Post）的一篇文章散播，其内容指称总统当选人拜登（Joe Biden）的儿子涉及不法行为。

葛兰姆说：「当你们的企业拥有跟政府一样的权力，也拥有远比传统媒体更大的权力时，有些东西必须放手。」

「通讯端正法」（Communications Decency Act）第230条规范，网路平台业者不应被视为其平台上第三方提供内容的出版人或发表人，因此不必为这些内容负担法律责任，葛兰姆表示，「必须修改」这项法律。

民主党籍参议员布鲁门塔（Richard Blumenthal）也呼吁要修改「通讯端正法」第230条，他同时指责社群平台对于来自川普的政治不实讯息，未采取充分行动。

祖克柏与杜锡在会中指出，他们在竞选期间致力遏止有害的不实讯息，并表示他们对修改「通讯端正法」第230条持开放态度。

脸书与推特两大平台已开始降低川普许多推文的能见度，特别是有关川普拒绝承认败选，或质疑投票过程公正性的言论。

为了移除许多人认为有关选举的有害不实讯息，推特与脸书不断面临压力，同时也要为「打压某些政治意见」的骂名而战。

© 2020 AFP