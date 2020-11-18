英相将公布10点绿能计画 2030年禁售汽柴油车

广告 继续浏览后续

（法新社伦敦17日电） 英国首相强生明天将提出10点「绿色工业革命」计画，其中包括自2030年起英国禁售以汽油与柴油为燃料驱动的汽车。

强生（Boris Johnson）已为这项广泛计画预留120 亿英镑（约新台币4647亿元）经费，盼能创造多达25万个就业机会，并帮助英国达成2050年前零碳排目标。

这些提案包括在10年内将离岸风力发电量变成现在的4倍，并提升氢气产能以供应工业、交通运输、动力和家户之用。

英国将对零碳排大众运输工具及飞机和船只进行投资，并让自行车和步行「更具吸引力」。

这项计画的更远大目标是让英国成为碳捕捉技术的「世界级领袖」，让伦敦成为「全球绿色金融中心」。

政府也将斥资5.25亿英镑，用于发展大型和较小规模的核电厂及先进的新型模组化反应器，此举恐将激怒环保主义者。

强生希望这些雄心勃勃的提案能有助于兑现承诺，减少英国严重的地区不平等现象，和重振2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行造成的一些经济损失。

这些提案也被视为强生重整政府的机会，且与美国总统当选人拜登（Joe Biden）的优先政策一致；英国将于今年12月主办全球气候会谈。

强生在公布完整绿能蓝图前发表声明说：「我的10 点计画将创造、支持并保护成千上万个绿色工作，并朝着在2050年前实现净零的目标迈进。」（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2020 AFP